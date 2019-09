BIOKEEMIK SOOVITAB: piim on soodsaim viis hoida end tervena! 

Piim on inimese igapäevamenüüs olnud olulisel kohal mitu aastatuhandet, sisaldades paljusid asendamatuid toitaineid, mida taimsest toidust ei saa kergesti või üldse mitte kätte. „Piim on ainus toit, mis sisaldab kõiki rakkude kasvamiseks ja toimimiseks vajalikke toitaineid: süsivesikuid, valke, lipiide, mineraale ning vitamiine hästi omastatavas vormis,“ selgitas Laht.

Lehmapiimas on seejuures mineraale umbes kolm korda rohkem kui rinnapiimas. Mineraalide omastamist soodustab ka piimarasv. „Piimarasva koostises leidub rasvlahustuvaid A-, D-, E- ja K-vitamiine, fosfolipiide, kolesterooli ja asendamatuid erinevaid rasvhapped. Lühikesi rasvhappeid kasutatakse kiireks energia tootmiseks,“ rääkis Laht.

Piimas sisalduvate valkude ja vitamiinide koosmõjul imenduvad kaltsium ja teised mineraalid oluliselt paremini kui toidulisandite abil. Kaltsium on eriti oluline lapsele kasvavas eas, kui pannakse alus luustikule. „Kui täiskasvanud inimese toit ei sisalda piisavalt kaltsiumi, siis võetakse kasutusele luudesse ladestatut. Luukudet ehitatakse aga umbes 25. eluaastani,“ nentis Laht.

Foto: Pexels

Piimatoodete tarbimine on kõigele lisaks soodsaim viis tervise hoidmiseks, sest vaid paar klaasi piima või hapupiimatoodet ja juustu suudab katta organismi igapäevase grammise kaltsiumivajaduse. Taimsete jookide (näiteks mandlijook, kaerajook) kõrvale tuleb tihtilugu tarvitada aga erinevaid toidulisandeid.

Arvatakse, et piimatooted tõstavad kehakaalu, kuid ka see ei pea Lahe arvates paika. Tema sõnul võib imikusegudes piimarasva asendamine taimsete rasvadega olla üks liigse kehakaalu tekke algpõhjustest. Täispiimas ning selles sisalduvad rasvhapped täidavad aga kõhtu, mis võivad hoopis ennetada ülesöömist. Piimavalgud ja -rasv sisaldavad nimelt isu regulaatoreid.

Vanemas eas toidu seedimine aeglustub, mistõttu on Lahe sõnul soovitatav eelistada hapendatud piimatooteid ja juustu, milles valgud on osaliselt aminohapeteks lagundatud ja piimasuhkrut on vähem või üldse mitte.