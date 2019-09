Uudised Mammi ei lase leukeemial end murda: ”Otsustasin kohe, et mina sohval surma ootama ei hakka!“ Sirje Maasikamäe , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

"Kui sulle ongi lühike aeg antud, siis pole mõtet seda enesehaletsusele raisata," soovitab Mammi ehk Ene Pajula hoopis tegutseda. Foto: Erki Parnaku

Kui Ene Pajula ehk Mammi sai leukeemiadiagnoosi, ütles arst, et elada on jäänud aasta kuni kolm. Nüüd on sellest möödas 18 aastat. Mammi on rõõmus ja reibas, viskab enda üle nalja ja lükkab ümber visalt püsivad uskumused, et selle haigusega on kiire minek.