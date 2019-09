ÄRA KANNATA VALU! Sellised on liigesesõbralikud eluvalikud 

Mida siis ette võtta, et liigesed endast jäikuse ja valuga liiga tihti märku ei annaks? Kõige tähtsamad on muidugi regulaarsed arstivisiidid ja analüüsid ning eeskujulik skeemijärgne ravimite tarvitamine – et liigesepõletik oleks kontrolli all ega saaks süveneda. Samas saab ka ise igapäevaselt paljutki ette võtta, et oma liigeste tervist hoida.