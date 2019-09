Hea nõu DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida tähendab, kui pärast grippi on kehatemperatuur 35,5? Viktor Vassiljev , täna, 07:00 Jaga: M

Dr Viktor Vassiljev Foto: Erakogu

"Mida see tähendab, kui inimene on nädal aega gripis olnud, ja nüüd on kehatemperatuur 35,5?" See tähendab, et nakkus on möödas ja pole mõtet ennast kraadida. Pärast palavikku langeb kehatemperatuur ikka päevaks või kaheks alla õpikutes kirjeldatud normi, aga võibolla ongi eluaeg selline olnud, sest tervest peast pole ju kraadinud.