DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas pulss võib olla alla 60?  

Magades on enamikul alla 60. Treenitud sportlasele piisab tavaelus neljakümnest, et normaalne verevarustus tagada. Keskmise tervisega keskeas inimesele on 60 kuni 80 norm, aga 50 lööki minutis juba see number, millega tuleb arstile järjekorda panna, ja 40-ga kiirabi kutsuda.