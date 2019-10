PROVIISOR SELGITAB: kui palju maksab apteegi asutamine? 

"Kui me võtame näiteks aluseks selle, et meil on üks sajaruudune pind, mis on tühi karp, kuhu on vaja sisse ehitada apteek, siis võiks arvata, et selle ehitamine maksab sinna umbes kuskil 25 000 kuni 35 000 eurot ja ütleme, et sinna sisse võiks siis nüüd veel tellida sisustuse, siis kusagil 20 000–40 000 eurot on see, kui me ilmselt kuskilt uue sisustuse tellime," selgitas proviisor.