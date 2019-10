LIHTNE JA MUGAV: alates tänasest saab taas apteekides gripi vastu vaktsineerida 

„Selge on see, et ehkki Eesti elanikkonna teadlikkus gripiviiruse ohtlikkusest ja vaktsineerimise olulisusest on pisut tõusnud, on meil veel väga pikk tee minna, et tõusta ülespoole Euroopa madalaimate näitajate seast. Gripi vastu vaktsineerimise peaksid kindlasti ette võtma kõik riskirühma kuuluvad inimesed – väikelapsed, eakad, kroonilisi haigusi põdevad inimesed ja kõik, kes nendega lähemalt kokku puutuvad. Tuleb arvestada, et gripp võib olla eluohtlik haigus ja parim viis selle eest ennast ja oma lähedasi kaitsta on vaktsineerimine. Seetõttu on soovitatav seda teha ka riskirühma mittekuuluvatel inimestel,“ soovitas proviisor.