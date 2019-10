KOOLIPSÜHHOLOOG: mõelge, kuidas tunnevad end spordipäeval viimaseks jäänud 

"See, mida lapsevanemad küsivad, on, et kas on okei, et need tulemused pannakse välja esimesest kuni viimase kohani ja see laps, kes on seal viimane, kellele ei ole looduse poolt nii palju kaasa antud, et tema siis näeb oma nime alati viimaste seas," selgitas koolipsühholoogide ühingu juht Karmen Maikalu „Aktuaalsele kaamerale".