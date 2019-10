KÜTMINE KUIVATAB SILMI: nende nippide abil püsivad need värsked ja terved! 

“Sügiseti on silmad tavapärasest tundlikumad, kuna külm tuul, kuiv toaõhk ning suurenenud ekraanide jälgimise aeg muudavad silmad kuivaks,” selgitas Instrumentarium Eesti optometrist Merle Väljari ning lisas, et selle tõttu on oluline pöörata tavapärasest rohkem tähelepanu silmade tervisele. Kuivuse vältimiseks on mõistlik hoiduda kuumadest ning kuivadest ruumidest ja siseruumides võiks kasutada spetsiaalset õhuniisutajat.

“Istudes hommikul külma autosse, võib tekkida samuti tahtmine keerata soe õhk maksimumi peale, kuid silmadele ei pruugi see hästi mõjuda, seega võiks autos vältida olukorda, mil soe ning kuiv õhk puhub otse näkku,” ütles optometrist.

Kõige käepärasem ning igaühele saadav abivahend kuivade silmade vastu on niisutavad silmatilgad, mis pakuvad kohest leevendust. “Kuid selleks, et silmatilkadest oleks abi ka pikema perioodi vältel, tuleks neid kasutada järjepidevalt,” sõnas Väljari ja lisas, et niisutavaid silmatilku pelgama ei pea, kuna nendest sõltuvusse jäämine pole võimalik.

Eelistada võiks silmatilku, mis on säilitusainetevabad. Lisaks niisutavate silmatilkade kasutamisele võiks lisada enda igapäevamenüüsse oomega-3-rasvhapete- rikkaid toite. “Neid leidub näiteks rasvases kalas, mandlites ja kreeka pähklites,” tõi Väljari esile.

Sama oluline nagu on silmade niisutamine, on ka silmade üleüldine hügieen. Kuivuse leevendamiseks peaks pesema silmalauge. „See aitab laugude servas olevatest näärmetest silmi hooldavatel loomulikel rasvadel silma pääseda, lisaks soodustab see pisaravedeliku moodustamist, mis omakorda niisutab silmi loomulikul teel,“ õpetas Väljari. Optometristi sõnul on tavaliselt läätsekandjate silmad sellisel perioodil veel eriti kuivad ja peaks kindlasti kasutama niisutavaid tilku, lisaks võiks silmade heaolu nimel eelistada pigem ühekordseid läätsi.