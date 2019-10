Hea nõu DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas on eetiline, et maal on arst kaugel, apteek pandi kinni ja kiirabi samahästi kui pole? Viktor Vassiljev , täna, 06:00 Jaga: M

"Kas on eetiline, et maal on elu halvem, kui linnas? Arst on kaugel, apteek pandi kinni, isegi kiirabi samahästi kui pole – linnas tuleb mõne minutiga kohale, maal kauple tükk aega, enne kui üldse välja sõidab, ja siis oota tund vähemalt." Kehtestatud korra kohaselt peab kiirabi hädaliseni jõudma linnas 8 minutiga ja maal 20–30 minutiga, aga see sõltub konkreetsest asukohast, ilmastikuoludest ja ka kiirabi hõivatusest teiste väljakutsetega, millest teatavasti osa ei ole õigustatud.