VIDEO | DR ADIK LEVIN: vaktsineerimata jätmine on laste suhtes täiesti kuritegelik 

Dr Adik Levin on näinud leetritesse surnud lapsi. Foto: Karin Kaljuläte

Tänapäeval on taasärganud paljud haigused, millest arvati, et ollakse lahti saatnud, rääkis dr Adik Levin ajalehes Pealinn . „Praegu vaktsineeritakse nii vähe, et see on peaaegu juba katastroof," sõnas Levin.