ENESEIMETLEJAID ON AINA ROHKEM: vaata, miks on kasulik olla vastiku iseloomuga! 

Belfasti Queen'si ülikoolis tehtud uuringus leiti, et sellised inimesed võivad küll teisi vihale ajada, kuid nemad ise kannatavad hulga vähem stressi või depressiooni all, kirjutab BBC. Seega on nartsissistile endale olla väga kasulik just selline.

Uurijad üritavad mõista, miks nartsissism tundub olevat moodsas ühiskonnas tõusev trend – nii poliitikas, sotsiaalmeedias kui kuulsuste seas.

Nartsissistide loomus pole just kiita: nad peavad ennast ülimalt tähtsaks ja imetlusväärseks ning nad on liialdatult enesekindlad. Teiste inimeste suhtes on neil vähe kaastunnet ja neid ei sega eriti ei häbi- ega süütunne. Uurijad soovivad mõista, miks hoolimata nendest negatiivsetest joontest nartsissismi pigem imetletakse.

Foto: Pixabay

Uuring näitas, et isegi kui selline loomus on kahjulik ühiskonnale, on see nartsissistile endale pigem kasulik. Nad võivad teisi ärritada, kuid olla samas ise edukad. Nad võivad põhjustada teistele emotsionaalseid kannatusi, kuid see ei pane neid ennast kuidagi halvasti tundma.

Tundub, et liigne enesekindlus ja kõrgenenud enesehinnang on nartsissistile justkui kaitsekilp.

Foto: Pixabay