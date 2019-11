SÖÖ NEID IGA PÄEV! Täisteratooted hoiavad kõhu täis ja annavad energiat! 

Täisteratooted sisaldavad aeglaselt imenduvaid süsivesikuid, mis tagavad pikemaajalise täiskõhutunde ja ei kergita järsult veresuhkru taset. “Kiudaineterikas ning peamiselt aeglaselt imenduvaid süsivesikuid sisaldav toit aitab pikas plaanis vähendada krooniliste haiguste tekkeriski,” räägib toitumisnõustaja. Ta lisab, et täisteratoodetes leiduvad kiudained on toiduks headele bakteritele, mis aitavad hoida seedimise korras ja toetavad seeläbi meie imuunsüsteemi. Kiudaineterikas toit aitab ka kolesteroolitaset kontrolli all hoida. Päevas võiks tarbida vähemalt 25-35 grammi kiudaineid, see on 3–5 portsjonit täisteratooteid.