Keha Neerupuudulikkus viis neiu ratastooli ja kolmeks aastaks haiglasse Karin Sõmer , täna, 21:24

HAIGLAS Katerina on viimastel aastatel olnud haiglas rohkem kui haiglast väljas. Foto: Erakogu

17aastane Katerina on noorest east hoolimata palju läbi elanud: kolm aastat tagasi diagnoositi, et tal on lõppstaadiumis neerupuudulikkus. Ta on seetõttu enamiku sellest ajast elanud haiglas. Nüüd, pärast neeru siirdamist, on Katerinal lootus uuele elule.