PELETA HAIGUSED EEMALE: tee ise küüslaugust tervisepomm! 

„Näiteks võib küüslaugu köögikombainis ära purustada (mitte pressida!) ja õliga purki panna," soovitab Trunov.

Purustatud küüslauk säilib külmikus kuu aega, aga iga kord küüslauku võttes tuleb jälgida, et selle peale jääks ühtlane õlikiht.

Arvatakse, et üks-kaks küüslauguküünt päevas aitab viiruste hooajal terve nahaga pääseda. Aga kas abi on ka marineeritud küüslugust? „Kindlasti on, kuigi töötlemise käigus, olgu see siis marineerimine, keetmine või küpsetamine, kaotab küüslauk umbes 30% vitamiine jm,“ ütleb Sergei Trunov.

Küüslaugurestorani Balthasar peakokk Sergei Trunov. Foto: Erki Pärnaku

Selles, kas küüslauk on õli- või äädikamarinaadis, vahet pole, sest mõlemal juhul on seda enne purki panekut kuumutatud. Aga krõmpsum küüslauk on tervislikum kui pehme tösskas, sest viimast on kauem kuumutatud.