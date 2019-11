KES ON SINU LEMMIKARST? Anna oma hääl aasta arsti valimisel! 

„Võin oma kogemusest öelda, et piisab juba ühe patsiendi kiitvast sõnast ning terve päev muutub helgemaks. Teame ju kõik, et kui kedagi tänada või kiita, siis on ka endal parem tunne.“

Dr Merilind märgib, et avalik tunnustamine on arstidele oluline. „Aasta arst on eeskujuks paljudele tulevastele arstidele ning hea eeskuju on alati nakkav! Inimesed ootavad igalt teenuselt kõrget kvaliteeti, kuid ärme unusta, et positiivne tagasiside aitab kindlasti kvaliteedi tõusule palju kaasa. Kutsun kõiki patsiente jagama head arstikogemust veebilehel aastaarst.arst.ee. Olge julged ja tunnustage oma arsti ka avalikult!“