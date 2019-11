TÕBI EI ANNA KOHE TUNDA: pooled diabeetikud ei tea, et põevad seda haigust 

„Inimesed satuvad tihti juhuslikult arsti juurde – nad teevad näiteks autojuhi tervisetõendit, mis kehtib 10 aastat, ja ei ole vahepeal üldse arstil käinud ja ei teagi, et veresuhkur on liiga kõrge,“ ütleb Ida-Tallinna Keskhaigla diabeediõde Aili Saukas.

Tihti ei lähe inimesed arstile isegi siis, kui neil on juba kõrgenenud veresuhkru sümptomid – sagedane janu, sagedasem urineerimine, väsimus. „Seda, et pidevalt on janu, võiks tähele panna, samamoodi võiks seda märgata pereliige,“ ütleb Saukas, lisades, et eriti hull on asi, kui vee asemel juuakse janu korral mahla, limonaadi või mõnd muud suhkrut sisaldavat jooki, mis tõstab veelgi veresuhkru taset.

Diabeediõde Aili Saukas Foto: Erakogu

„Esimese tüübi diabeet avastatakse kiiremini, sest sümptomid on äkilisemad,“ selgitab Saukas. „Teise tüübi korral on halb see, et kusagilt ei valuta, seega inimene ei kaeba. Esialgu see tunda ei anna, aga kui veresuhkur on oluliselt kõrgem, siis juba annab ka tunda.“

Kui veresuhkur on veidi üle piiri, siis diabeedi diagnoosi kohe ei panda, sest veresuhkru näitu on võimalik ohjata ja seda nimetatakse prediabeediks.“Õpetame diabeedikabinetis toitumist: millal ja mida süüa - et õhtul ei söödaks veresuhkrut tõstvaid toiduaineid: puuvilju, komme, kooke, maiustusi, magusaid jooke. Need tõstavad õhtul nii veresuhkrut kui ka kehakaalu. Mida rohkem tõuseb kehakaal, seda rohkem ka veresuhkur. Kui leiame inimese sel hetkel, kui diabeeti veel ei ole, alles hakkab tekkima või on tekkinud ning veresuhkru näit ei ole 10–20 mmol/l, vaid on veidi üle 6 mmol/l, siis piisab sageli elustiili muutmisest ja kaalulangetamisest. Siis saab ka ilma ravimiteta veresuhkrut normi piires hoida. Kui on vaja ravimeid, siis on väga oluline kontrollida veresuhkru taset, mida kõigil diabeedihaigetel on võimalik glükomeetriga mõõta. See aitab ennetada tüsistusi.“

Pere suur roll