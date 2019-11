TOETAME ENNEAEGSEID LAPSI! Täna värvuvad sirelilillaks paljud hooned üle Eesti 

Iigal aastal sünnib maailmas enne oodatud aega 15 miljonit last ehk rohkem kui üks kümnest beebist on enneaegne. Eestis sünnib igal aastal ligi 800 enneaegset last, kes veedavad oma esimesed elupäevad, nädalad ja vahel isegi kuud haiglas.