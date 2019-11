ÄRA SOLVA LAST! Kuus lihtsat lauset, mida sa ei tohi talle eluski öelda! 

Need laused võivad kiires argipäevas kergesti üle huulte libiseda, aga kui mõistad nende mõju, oskad end edaspidi ehk paremini talitseda ja suudad end teisiti väljendada.

See on tühiasi

Lapse kogemuste ja murede pisendamine solvab last. Sellised kommentaarid ei aita kedagi – ei last ega täiskasvanut.

Kuigi laps peab õppima, kuidas tema teod mõjutavad teisi inimesi, ei saa last käskida käituma teatud viisil vaid seetõttu, nagu ta vastutaks lapsevanema tunnete eest.

Kui laps vaidleb vastu ja keeldub lahkumast näiteks mänguväljakult või sõbra juurest, on nii lihtne teda ähvardada, et jätad ta sinna maha. Sellised ähvardused nõrgendavad lapse turvatunnet. Selline ähvardus ütleb lapsele, et vanem ei ole tema kõrval kõigis olukordades.