MIDA TEHA MUREMÕTETEGA? Psühhiaatri viis nõuannet meestele, et vaimne tervis püsiks korras

Vaimse tervise portaali Peaasi.ee üks eestvedaja psühhiaater Ere Vasli toonitab, et vaimse tervise eest tuleb hoolt kanda. „Kui naised on rohkem harjunud oma raskustest rääkima ja üksteist toetama, siis mehed kipuvad olema oluliselt vähem avatud, et jagada probleeme ja otsida abi. Kuni püsib arvamus, et vaimse tervise raskused on erandlikud ja viitavad inimese n-ö nõrkusele, on paljudele abi otsimine ja selle vastuvõtmine äärmiselt keeruline.“