PEREARST: tervisekeskus ei tähenda betooni, vaid inimesi, kes seal töötavad 

Tervisekeskuste planeerimisel ja rajamisel ei saa hoone omanik tingimusi ette kirjutada. „Hästi oluline on arste kaasata, sest betoon ei ole see, mis teeb ühe maja tervisekeskuseks, vaid ikka inimesed, kes seal töötavad. Sisu on määrav, mitte kest,“ võtab Ots kokku.

Foto: Erki Pärnaku

Triinu-Mari Otsa soovitus koos töötamise ladusamaks muutmiseks on ühe äriühingu loomine. Samas on võimalik, et on üks keskus, kus töötab mitu arsti, kes on igaüks eraldi ettevõtjad. „Lõpuks on kõik kokkuleppimise küsimus. „Kui on aga üks, tugevam äriühing, on võimalik maksta meeskonnale motiveerivamat palka ning langeb ära mure asendustega,“ toob Ots mõned näited. „Ka on ühel arstil pea võimatu palgata lisaks õele suuremat tugipersonali, rääkimata füsioterapeudist või ämmaemandast, kes tegelikult peaksid kuuluma tervisekeskuse meeskonda.“

Järveotsa Perearstikeskuse juhataja ja perearst Diana Ingerainen töötab koos seitsme perearstiga. Lisaks neile on keskuses ametis õendusjuht, ämmaemand, lastearst, füsioterapeut ning 19 pereõde, kes on kõik koondunud ka ühte äriühingusse. „Oluline on töötada selle nimel, et tervishoiusüsteem liiguks patsiendikesksuse poole ja ümber patsiendi tekiks koostöövõrgustik,“ ütleb Ingerainen. Tema sõnul peab inimest vaatama kui tervikut, mitte jooksutama teda asjatult ühest kohast teise.

Ingeraineni sõnul on oluline integreerida peremeditsiin sotsiaalhoolekandega, sest sotsiaalne osa on äärmiselt oluline. Järveotsa Perearstikeskuses saavad patsiendid näiteks suhelda telefoni või e-kirja teel kõnekeskuse kaudu kõrgharidusega pereõdedega. „Pereõde selekteerib kirjad ja vastavalt kompetentsile vastab ise või suunab nõustamise arstile. Meil on loodud ka turvaline e-perearstikeskuse keskkond, mis samuti lihtsustab patsientide teenindamist,“ ütleb ta.

Foto: Teet Malsroos