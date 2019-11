PEREARST: paljud mehed mõtlevad endiselt tervisele alles siis, kui on juhtunud midagi ränka 

„Minu kogemus näitab, et kõrgema haridusega mehed on altimad muresid arstile kurtma ning nad on valmis nägema vaeva tervislike eluviiside nimel. Paljud minu meespatsiendid on jätnud suitsetamise maha, jälgivad kehakaalu, teavad, mida tähendavad kolesterool, vererõhk ning kehamassiindeks. See kõik on terveks meheks olemise osa, märkis Merilind, kes on ka Eesti Tervise Fondi juhataja.

Eero Merilind julgustab mehi olema avatud ning mitte jääma oma muredega üksi. „Ka hingehädasid saab edukalt ravida, tuleb teha see lihtne samm ning otsida abi. Murede leevendamine mõnuainetega on nõiaring, millest on väga raske ise välja tulla. Palju parem on õigel ajal abi küsida.“

Movember tõstab teadlikkust

Perearsti arvates tõstavad sellised teadlikkuse tõstmise kampaaniad nagu movember keskmesse meeste tervise ning aitavad olukorral paremini silma peal hoida.

Movembri üks eesmärke on vähendada aastaks 2030 meeste enneaegset suremust 25% võrra. Eelkõige on kampaania keskmes meheks olemine, meeste suitsiidiennetus ning tähelepanu pööramine eesnäärme- ja munandivähi varasele avastamisele.

Merilind soovitab enne PSA-testi tegemist konsulteerida perearsti või uroloogiga. „Kui perekonnas on eesnäärmevähki esinenud ning ka vanuses 50–69 aastat võib PSA-testi tegemist vajadusel kaaluda. Tänaseks teame, et eesnäärmevähi riskitegurid ongi perekondlik eelsoodumus ja vanus. Oma praktikas näen ka seda, et mehed tunnevad rohkem muret eesnäärme tervise pärast ning ei häbene nii delikaatsel teemal perearstiga nõu pidada,“ lisas doktor. „Noortel meestel ei ole põhjust tõtata ilma igasuguste näidustusteta PSA-testi tegema, kuid kindlasti tuleks arstile pöörduda juhul, kui on tekkinud urineerimisraskused, veri uriinis või seemnevedelikus ja püsiv valu vaagnas.“