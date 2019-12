JÄLLE POHMELL? Kassiahastusest päästavad need lihtsad nipid! 

Lähenev pidustuste hooaeg tähendab ka tavapärasest rohkem alkoholi joomist. Kuidas juua nii, et järgmisel päeval enesetunne ei kannataks? Vastus on lihtne – esimese asjana on mõistlik tarvitada vähem alkoholi ning juua rohkem vett, soovitab Apotheka apteeker Jaanika Treimann.

Miks tekib pohmell?

„Vedeliku tasakaal ja selle regulatsioon on inimese kehas väga täpselt paigas. Ajus toodetav hormoon vasopressiin vastutab liigse vedelikukao eest. Seega, kui organismis ei ole piisavalt vett või selle soolsus on liiga kõrge, hakkab aju hormooni juurde tootma, et keha ei väljutaks uriiniga kogu olemasolevat vedelikku. Alkohol aga pärsib selle hormooni tootmist ajus ehk keha ei hoia enam vedelikku nii palju kinni ja organismis võib kergesti tekkida dehüdratsioon,“ selgitab apteeker.

Kui võtta iga alkoholjoogi kohta vähemalt klaas vett vahele, aitab see vältida ebameeldivusi järgmisel hommikul. Foto: Vida Press

„Vedelikukadu on üks pohmelli peamisi põhjustajaid, aga see pole ainus. Alkohol ärritab magu ja soolestikku, seepärast tekib iiveldus ja oksendamine. Pärast alkoholi tarbimist on organismis vähem vitamiine- ja mineraalaineid, sest need on organismist välja viidud, langenud on ka veresuhkru tase. See põhjustab väsimust ja nõrkust. Alkoholi lagunemisprotsessides tekkivad vaheproduktid kiirendavad pulssi ja põhjustavad südamekloppimist. Häiritud unefaasid tekitavad hommikul ärgates väsimust ja uimasust. Need sümptomid kokku panduna moodustavad kehva enesetunde ehk pohmelli,“ räägib Jaanika Treimann.

Alkoholipeavalule ei ole täpset seletust leitud, kuid pohmellipeavalu seostatakse häiretega ajukeemias ja hormoonide töös ning samuti veresoonte laienemisega.