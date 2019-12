NAISTEARST PAARIDELE: ärge lükake lapsesaamist kaugesse tulevikku! 

Mis on viljatuse põhjused ja kas probleeme on rohkem meestel või naistel?

Raseduse tekkeks peab naisel vabanema munasarjast viljastumisvõimeline munarakk, samuti on vajalikud elujõulised spermatosoidid. Tagatud peab olema sugurakkude normaalne transport munajuhas, et saaks toimuda viljastumine, misjärel viljastatud munarakk ehk embrüo peab saama liikuda emakaõõnde, et seal normaalselt pesastuda ja edasi areneda. Kui üheski etapis on häireid, pole loomulik rasestumine võimalik.