RAVIMATU SOOLEHAIGUSEGA MEES: olen pidanud elus paljust loobuma  

Esimesel operatsioonil eemaldati Margusel 30 cm jämesoolt, kuna arvati, et tegemist on soolesulgusega. Crohni tõbi diagnoositi mehel 1995. aastal. Pärast mitut operatsiooni paigutati talle 2014. aastal stoom. Kokku on Margusel eemaldatud 1,3 m soolt.

Raske on olnud taluda valusid pärats operatsioone ja pikka taastumist. „Samuti töökohtade vahetused, kuna ma polnud võimeline enam kõiki oodatud ülesandeid täitma. Sain aru, et ma ei ole enam võrdne teiste töötajatega. Väga häirivad on ka pidevad kõhuvalud, kõhulahtisus ja WC leidmise probleemid.“

Aastail 1976–1995 ei saanud ta mingit pidevat ravi, enne kui diagnoos pandi. „Pärast diagnoosimist sain alguses tabletiravi, edasi kuni tänaseni saan bioloogilist ravi. Mind on bioloogiline ravi aidanud ja hoidnud haiguse remissioonis.“

Rängematel perioodidel peab Margus kasutama Nutridrinki toidulisandeid, mida haigekassa ei kompenseeri, kuid mis aitavad tal kaalu säilitada. Siis peab ta võtma toidulisandit neli korda päevas - iga päev umbes 14 euro eest. „Kuus on see summa ca 420 eurot, mison minu pensioni juures ilmselgelt liiga palju. Seega saan võtta neid vaid nii palju, kui vähegi rahakott lubab.“

Neile, kes on äsja haiguse diagnoosi saanud, soovitab Margus mitte pead norgu lasta, vaid kuulata ja vaadata, mida keha nõuab ja mida eemale lükkab. „Ravimitest ei tasu kergekäeliselt loobuda, minnes üle ainult tervisliku toidu peale. Minu näitel võib haigus olla varjatud kujul remissioonis umbes 20 aastat ja ägeneda uuesti hoopis kurjemal kujul. Kindlasti võiks võtta ühendust meie seltsiga, kus saame üksteisele alati toeks olla.“

