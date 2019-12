MIS AJAB INIMESE JOOMA? Need on kaks peamist põhjust, miks muresid uputatakse pudelisse 

Teine sage põhjus, miks inimene alkoholist lohutust otsib, on läbi aja olnud üksildusetunne. Püüd joomisega seda tunnet peletada, üksildusest üle olla, täita endas mingisugust tühimikku. Alkoholi tarvitades tundub, et tuju tõuseb, suhelda on lihtsam ja mured justkui kaovad. Inimene muutub seltskondlikumaks ja unustab üksinduse.

Samal teemal Meeled MÕTLED SAGELI JOOMISEST? 9 ohumärki, et alkohol maitseb sulle liiga hästi Järgmisel päeval on aga tagasilangus muremõtetesse seda suurem, sest joomisejärgne pohmell muudab suhtlemise veel raskemaks. Tegelikult kõige parem viis üksilduse või ärevusega toimetulemiseks on rohkem suhelda. Vaatamata kõigile oma hirmudele. Ka siis kui tundub, et keegi sind ei mõista või et niikuinii ei suuda sa kellegagi sügavamal tasandil mingisugust sidet saavutada – tuleb lihtsalt rohkem suhelda. Püüda erinevate inimestega kontakti leida, neid kuulata ja ennast avada.

On ka inimesi, kes üksildusega toimetulemiseks uputavad ennast töösse. Sellest kujuneb pikapeale töösõltuvus. Enda tööga ülekoormamine võib aga omakorda viia alkoholiga liialdamiseni – on ju vaja kuidagi pingeid leevendada. Mitte iga inimene ei lähe peale pikka tööpäeva sporti tegema või sauna. Iseenesest vahetevahel natuke lõõgastuda, ka alkoholi abiga, ei olegi mingi probleem. Põhiline on, et kogused ei oleks suured ja et see ei muutuks regulaarseks mustriks.

Joomine ei tohi muutuda esimeseks mõtteks, mis keerulise olukorraga silmitsi seistes pähe tuleb. Probleemidega tuleb tegeleda. Lõõgastumiseks ja pingete maandamiseks on ka nii palju muid võimalusi.

Foto: Vida Press

Negatiivsete tunnetega tuleb õppida toime tulema

Kiire elutempo juures, kui pinged kuhjuvad, on endast ja oma emotsioonidest tihtipeale raske aru saada. On hea, kui inimesel on perekond või lähedased, kes teda keerulisel perioodil toetavad ja oskavad tekkinud murest märku anda. Vahel piisab ka paarist sõnast, et mõista – nüüd on tarvis aeg maha võtta, puhata, iseendaga tegeleda. Avastades õigel ajal, et stress on hakanud kasvama ja muremõtted kuhjuma, on täiesti võimalik selle olukorraga ka iseseisvalt toime tulla. Oma emotsionaalset seisundit aitab paremini mõista näiteks alkoinfo.ee veebist leitav emotsionaalse enesetunde test.