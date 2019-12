INIMESI HIRMUTATAKSE MÜRGIGA: mida vaktsiinid tegelikult sisaldavad? 

Adjuvandid

Adjuvandid on keemilised ühendid, mida lisatakse vaktsiinile selle antigeense efektiivsuse ehk antikehade moodustamise stimuleerimise, immuunvastuse kiirendamise ja pikendamise eesmärgil. Sel eesmärgil lisatakse adjuvante eeskätt inaktiveeritud, allühik- ja sünteetilistele vaktsiinidele Adjuvante on mitusada, nende ühisomaduseks on immuunvastuse tugevdamine Enamkasutatud adjuvandid on alumiiniumisoolad Al(OH)3 ja Al2(PO4)3.