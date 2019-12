Uudised NOOR EMA VAJAB VÄHIRAVIFONDI ABI: tahan olla oma poegade jaoks olemas Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 17:06 Jaga: M

Laura loodab heade inimeste abile, et ta saaks veeta veel aega oma perega. "Mul on kaks tublit poega, kellest üks alustas just kooliteed ja teine on veel viiene." Foto: Erakogu

Vähiravifond otsustas aidata Põlva vallas elavat 28-aastast Laura Jaansood võitluses maokeha pahaloomulise kasvajaga. Noor naine, kahe lapse ema haigestus sel aastal. Hädavajalikku ravimit, milleks kulub järgnevatel kuudel üle 16 000 euro, haigekassa ei kompenseeri.