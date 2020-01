MAKS EI MÕISTA NALJA! Kuus ohtu, mis võivad rikkuda selle eluliselt tähtsa organi  

A-hepatiit on tuntud ka kui pesemata käte haigus. A-hepatiiti haigestuvad lapsed, kelle hügieeniharjumused on alles välja kujunemas. A-hepatiiti haigestumust suurendab ka asjaolu, et viimastel aastatel on kasvanud reisid eksootilistesse maadesse. Risk nakatuda A-hepatiiti on suurem vähemarenenud riikides. Eriti suur oht on nakatuda nt Türgis, Egiptuses, Itaalias, Hispaanias, Kreekas, Tuneesias.