IKKA VEEL TOSSUTAD? Võta abiks 7 sammu, et suitsetamisest lõplikult lahti saada 

Kõige olulisem on teha loobumise otsus, teavitada sellest ka oma lähedasi ja tagasilöökidele mitte alla vanduda. Need, kes on suitsetamisest loobunud, soovitavad seda teha otsustavalt ja päevapealt. Suitsetamisest võõrutamine kestab esimesest suitsuvabast päevast keskmiselt kaheksa kuni kümme nädalat. Loobumine tervikuna on aga pikem protsess, mis kestab kuni aasta ,arvutades esimesest suitsuvabast päevast.

Foto: Pixabay

Oluline on teada, et ohutut tubakasuitsu kogust ei ole olemas. Iga suitsetatud sigaret avaldab mõju. Mida rohkem suitsetatakse, seda rohkem suurenevad riskid. Tubakatarvitamine on peamine ennetatav suremuse põhjustaja maailmas (WHO). Inimesed, kes alustavad suitsetamist teismelisena ning suitsetavad kaks aastakümmet või enam, surevad 20 kuni 25 aastat varem kui need, kes ei ole kunagi suitsetanud. Lisaks sellele, et suitsetajad varem surevad, on neil ka suurem tõenäosus haigestuda paljudesse pahaloomulistesse kasvajatesse.