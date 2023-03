PALJU ÕNNE! 25 aastat tagasi võeti kasutusele kuulus potentsiravim, mis on muutnud miljonite meeste elu

Inglismaa lõunarannikul asuv väikelinn Sandwich on peamiselt tuntud hästi säilinud keskaegse raekoja ja mõne kena turistikohviku poolest. See on ka maailma ühe tähtsaima ravimifirma Pfizeri teaduskeskuse kodu. Siin püüdsid teadlased 1985. aastal nuputada välja uut viisi, kuidas ravida stenokardiat, piinavat valu rinnus ja käes, mida põhjustas südamehaiguse tõttu vähenenud verevool.