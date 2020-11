PANE TÄHELE, KUI MIDAGI ON VALESTI! Onkoloog: munandivähk on noorte meeste haigus

Tegu noorte meestega, kes isegi ei mõtle sellele, et neil võiks olla vähk, räägib dr Pokker Regionaalhaigla Tervisepooltunnis. Elu on alles alguses, õpitakse ja luuakse perekonda. Seetõttu peabki onkoloogi arvates fookuses hoidma, et noored mehed, kellel on tervis korrast ära, teadvustaksid endale, et põhjuseks võib olla vähkkasvaja munandis. "On ka teine peak, oluliselt väiksem, meestel vanuses üle 55 aasta, ent see esineb ainult 7% juhtudest," tõdeb dr Pokker.

Onkoloog Helis Pokkeri sõnul pole leidnud kinnitust, et munandivähi teket soodustaks kitsaste pükste kandmine, mobiiltelefoni hoidmine püksitaskus või sageli kuumas vees viibimine. Foto: Erakogu

Munand ehk testis asub väljaspool keha, tema struktuur, konsistents ja suuruse muutus on visuaalselt nähtav ja katsutav. Saunas või duši all käies tasub testiste suuruse muutusele tähelepanu pöörata. Tavaliselt muutub üks ja teine jääb samasuguseks. Või on valulik punkt, mis ei lähe üle, või on tekkinud tihend. Testis on küll normaalse suurusega, ent on tuntav tihend. Need on alarmeerivad faktorid ning kui nädala või kahe pärast on olukord täpselt sama, siis tasub pöörduda arsti poole. Kõigepealt vaadatakse koestruktuuri ultraheliuuringu abil, mis on tänapäeval kättesaadav ja valutu uuringumeetod.

Kui pädevad on perearstid andma esimest hinnangut, et asi võib olla kriitiline ja vajab lähemaid uuringuid?

Perearstid on kindlasti pädevad ära tundma, kui organismis on toimunud muutused. Tänapäeval on ka võimalik saata uroloogile e-konsultatsioon ja ei pea ootama pikas vastuvõtujärjekorras. Saab ka juba e-konsultatsiooni põhjal uuringud kokku leppida ja patsient edasi suunata.

Kuidas inimene ise saab aru, et midagi on valesti? Internetis leiduvate piltide ja soovituste põhjal läheb olukord tihtipeale hoopis segasemaks ning tekib asjatu paanika. Kui lihtne on testisevähki ära tunda?