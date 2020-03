Professor Peep Talving koroonaviirusest: riskid võivad kiiresti muutuda  

Emotsionaalne teema on reisimine. Paljudel on puhkused planeeritud ja piletid ostetud ning nüüd ei teata, mida teha. Reisikindlustusega tegelevad ettevõtted on öelnud, et nemad igaks juhuks ära jäetud reise ei hüvita, vaid hüvitavad ainult neid juhtumeid, kui reisil viibides pannakse näiteks hotell karantiini. Mida teie soovitate reisimise seisukohast?

Oleme järginud Ühendkuningriikide juhendeid, mis on olnud kiiresti arenevad ja asjalikud ning seetõttu tekkis vahepeal väike nihe meie terviseameti riskipiirkondadega. Meie laiendasime seda piirkonda pisut. Nüüd oleme jälle ilusti sünkroonis.

Meie sõnum oma töötajatele on see, et kui vähegi võimalik, siis tühistada reisid ohupiirkondadesse. Muud piirkonnad jäävad inimese enda otsustada. Me kedagi sundida siiski ei saa. Ent haigla töötajad on suure potentsiaaliga nakatajad. Kujutate isegi ette, et kui minu vastuvõtult käib läbi 40 haiget ja mina neid nakatan, siis on tegu totaalselt vale printsiibiga.

Seega oleme võtnud sellise konservatiivse seisukoha, et arvestada oma haigete tervisega. Meil on palju patsiente, kellel on organipuudulikkus ning oleksid kahtlemata riskigrupis.

Kuidas suhtuda kontsertidesse või muudesse massiüritustesse? Kas tasub olla ettevaatlik või on see pisut ennatlik?

Meil on üks nakatunu hetkeseisuga ehk patsient 0, nagu neid nimetatakse. Ta viibib Lääne-Tallinna Keskhaiglas. Terviseamet ja muud pädevad organid on vastavat infot vahendanud. Tolles bussis olnud teised inimesed on nõustatud ja võib öelda, et potentsiaalne nakkuse allikas on piiratud.

Sel nädalal aga hakkavad inimesed puhkuselt naasma ja, et peiteperiood on 14 päeva, siis näen ma siin kohta, kus nakatunuid võib juurde tekkida. Nii et see võtmesõna, reisi anamnees, tulnud riskipiirkonnast, ei pruugi olla kuu aja pärast enam õige võtmesõna. Kui viirus on juba Eestiski maad võtnud. Hetkel aga on prognoos rahulik ja ei kaasne mingit riski teatrites või kontsertidel käimisega.