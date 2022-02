Uudised ÜLEKAAL ON SUUR PROBLEEM! Kardioloog: sellise inimese süda peab tegema oluliselt rohkem tööd Geidi Raud , täna 17:00 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

Doktor Viigimaa nendib, et kuigi ülekaalulised patsiendid väidavad, et nad ei söö palju, siis tegelikult see nii ei ole Foto: Vida Press

„Kui loobud hõrgutistest, pime loom, jääb kängu ka su armas iseloom,“ narrivad Kuldse Trio laulusõnad kaalujälgijaid. Tegelikkuses on aga asi väga tõsine – kui süda on haige, teeb rasvunud keha olukorra veelgi hullemaks. Kui vats vabiseb, on hõrgutistest loobumine üks parimaid asju, mida saad oma südame tervise heaks ära teha.