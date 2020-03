WHO Euroopa piirkonna juht koroonaviirusest: paanikaks pole põhjust 

"Me tahame Euroopa inimestele kinnitada, et me võtame nende muret enda ja oma pere tervise pärast väga tõsiselt," vahendab ERR-i uudisteportaal Kluget, kelle sõnutsi õpitakse koroonaviiruse kohta iga päev midagi uut ning kuna tegemist on uue haigusega, on hea olla ettevaatlik.

"Samal ajal ei ole põhjust paanikaks, me peame mõistma, et 90 protsenti kõigist maailma juhtumitest on endiselt Hiinas ja enamusel inimestest COVID-19-ga on kerged sümptomid ja nad paranevad. Ausalt öeldes on kõige olulisem kätepesu vee ja seebiga, köha varjamine ehk et köhida tuleks varrukasse või taskurätti, mis tuleks ära visata ja sotsiaalne distantseerumine ehk hoida veidi eemale regulaarselt köhivatest ja aevastavatest inimestest," sõnas Kluge.