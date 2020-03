Terviseameti spetsialist: koroonaepideemia puhkemine Eestis sõltub naaberriikidest

Eksperte teevad murelikuks riigid, kus nakatanute arv on väga väike või puudub, sest see näitab, et seal ei suudeta haigusjuhte tuvastada, kirjutab ERR.

Kadai sõnul sõltub epideemia puhkemine Eestis lähiriikdies toimuvast. "Me ei saa välistada, et kohalik haiguspuhang piiratud moel võib tekkida, sest mida enam avastatakse haigusjuhte teistes riikides, seda vähem me saame keskenduda konkreetsetele riskipiirkonnale ja tekib võimalus, et inimene võib saada nakkuse mõnest teisest Euroopa riigist."