VIDEO | Jüri Ratas rahustas Eesti rahvast: eriolukord ei tähenda elu seiskumist 

Ratas ütles, et kuigi praeguseks on terviseamet tuvastanud 79 juhtumit, siis tegelikult on nakatunuid enam ning see arv lähiajal kindlasti suureneb. "Peame olema valmis, et olukord muutub enne tõsisemaks, kui hakkab minema paremaks;" rääkis peaminister.

"Kindlasti muutub elu ebamugavamaks, aga meil pole muud võimalust globaalse murega toimetulemiseks," sõnas Ratas, kes tänas kõiki inimesi, kes on koroonavastase võitluses esiliinil. "Eriolukord ei tähenda, et elu Eestis seiskub. Peame jälgima meedikute soovitusi, kuidas ennast ja teisi hoida," sõnas Ratas.

Vaata Jüri Ratase avaldust allpool videost ja loe avaldust täismahus SIIT.

Elmar Vaher: meie kõige olulisem ülesanne on olla abiks koroonaviiruse leviku tõkestamisel

"Aktuaalse kaamera" otsestuudios käis politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ütles, et PPA kõige olulisem ülesanne on olla abiks koroonaviiruse leviku tõkestamisel.

"Töötame piiril, oleme muutnud seal oma ülesandeid. Teiseks, oleme ümber korraldanud oma igapäevatöö, näiteks klienditeenindusaalides, „Kõik puhuvad“ operatsioonid jäävad ära. Samuti valmistume selleks, et olla valmis viiruse leviku tagajärjel muudeks ohtudeks, näiteks avalikus ruumis või petukõnedeks.

Praegusel hetkel saame oma ülesandega hakkama," sõnas Vaher ning lisas, et kui haigestub suur hulk PPA töötajaid või nad saavad ülesandeid juurde, tuleb tõepoolest mõned tööd jätta tegemata, et tagada piirikontroll ja avalik kord Eesti tänavatel. "Meil on piisav kaitsevarustus, meil on piisavad varud,."