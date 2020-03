EAKAD EI TAJU OHTU. Perearst Piret Rospu: mul on nende pärast tõsine mure 

Piret Rospule tundub, et paljudel on selline suhtumine, et „olen elus juba nii palju köhaga haigusi põdenud, et kui raske see nüüd ka olla saab“. Kuid selline suhtumine on perearsti sõnul väga ohtlik! Väga vale on suhtumine, mis see köha ikka on. „ Mul on eakate pärast tõsine mure. See on vanainimeste jaoks ikkagi kahepoolse ulatusliku kopsupõletiku viirus,“ hoiatab Rospu.