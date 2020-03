Haiglad lasevad sünnitusest osa saada üle videosilla 

Ümberkorraldused haiglates lähtuvad sotsiaalministri nõustumisest Terviseameti ettepanekuga tõsta tervishoiu valmisoleku taset. Praegune tervishoiu valmisoleku tase 2 erineb tavalisest olukorrast – haiglad peavad oma töökorralduses arvestama erakorralise ravivajaduse kasvamisega ning seetõttu piiratakse plaanilist ravi. Ühtlasi peavad haiglad hea seisma ka kõigi patsientide ohutuse eest ning selleks rakendatakse täiendavaid piiranguid.

Plaanilised eriarsti vastuvõtud on ümber korraldatud, võimalusel eelistatakse kaugvastuvõtte telefonitsi või teiste e-kanalite kaudu. Vastuvõttudele registreerunud patsientidega võtavad haiglad ise ühendust. Erakorraline töö toimub kõigis haiglates tavapäraselt. Haiglate poolt kasutusele võetud meetmed on ajutised ning kehtestatud lähtuvalt kõigile riigi tervishoiuasutustele antud korraldustest.

Patsientide ja tervishoiutöötajate turvalisuse tagamiseks on jätkuvalt keelatud patsientide külastamine. Külastuskeelu eesmärk on kaitsta haiglas olevaid inimesi, nii patsiente kui ka nende eest hoolitsevaid tervishoiutöötajaid. Praeguses eriolukorras on äärmiselt oluline kaitsta kõige haavatavamaid, seetõttu on haiglad võtnud vastu raske otsuse piirata ka tugiisiku võimalust sünnitusel osaleda ja sünnitusjärgsel perioodil haiglas viibida.