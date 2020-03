VÄLTIMATU ABI ON OLEMAS: hambaarsti juurde saab nende ägedate haiguste korral 

Haigekassa esmatasandi teenuste juht Külli Friedemann ütles, et esmalt tuleks konsulteerida oma hambaarstiga, kes saab inimest nõustada telefoni teel ja vajadusel kirjutada välja ravimid. “Ägeda hambahaiguse korral on võimalus pöörduda vältimatu hambaravi saamiseks kindlate kliinikute poole, kelle kontaktid leiab haigekassa kodulehelt. Ohutuse tagamiseks on vajalik eelregistreerimine,” rääkis Friedemann.