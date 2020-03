KOGU PEREGA KOROONAHAIGUSES: eks paar sõpra on veel terved ja toovad süüa 

Möödunud nädalal Õhtulehega rääkides ja koroonaviiruse testijaid koju oodates oli Karin veel lootusrikas, et ehk ta on terve. Nii see siiski ei läinud: test näitas COVID-19 haigust. Nüüd on tõbised ka mees ning teismeline laps. „On fakt, et viirus levib üsna hästi," tõdeb naine. "Ilmselt mitte ainult piisknakkusega otsesel pealeköhimisel, vaid ka pindade kaudu. Kas just pehmete pindade kaudu, aga näiteks ukselinkidelt.“

„Aga muidu – vahelduva eduga,“ iseloomustab Karin pere praegust tervist ja elu-olu. „Minul endal pole enam häda midagi. Tunnen ennast juba peaaegu tervena, nõrkusehooge pole olnud.“ Siiski iseloomsutab ta end sõnaga poolpidune, sest endist reipust pole.

Karinil pole juba kolmandat päeva palavikku, aga mehel kulgeb haigus keerulisemalt. „Tal kerib õhtuks palaviku ikka 38 peale ja siis peab jälle palavikualandajat võtma.“ Ja nii juba 8-9 päeva. Pere on, nagu öeldakse, kodusel jälgimisel. Jälgimine näeb välja nii, et perearst helistab üle paari päeva. „Aga ega muud midagi teha olegi, kui terveks saada,“ mõistab Karin.