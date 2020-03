TÜ Kliinikumi kriisijuht: oleme avanud kaks nakkushaiguste osakonda ja tõstnud intensiivravis voodikohti 30 võrra 

Mis seisus koroonaviiruse pandeemia hetkel Eestis on? Maalisid ju neljapäevahommikused numbrid üsna kena pildi, kui üle 200 tehtud testi peale leiti vaid üheksa uut nakatunut.

Tohtri sõnul on oodata siiski Eestis seisu raskenemist – nõnda on näidanud kliinikumi nõustanud biostatistikud ja nakkushaiguste spetsialistid. Starkopf selgitas: „Ennustamine on alati tänamatu tegevus, aga oleme üritanud seda teha nii teaduslikult kui võimalik. Need prognoosimudelid ütlevad, et haiglaravi vajaduse kasv järk-järgult kerkib järgmise nädala algusest nädala lõpuni ja sealt edasi ka.“

Kuidas käivad ettevalmistuseks selleks vajaduse tõusuks? „Me valmistume päris intensiivselt ja läbimõeldult. Oleme avanud kas uut nakkushaiguste osakonda, kumbki 28 voodikohaga. Oleme tõstnud oma intensiivravi vastuvõtuvõimekust 30 koha võrra. Oleme seal 1-2-3 lisaosakonda avama,“ sõnas Starkopf ja lisas, et ümber on korraldatud ka EMO töö. „Korraldame haiglate voo haiglasse nii, et Covid-kahtlased patsiendid ei puutuks kokku teiste haiglasse pöörduvate erakorraliste haigetega.

Ja üks oluline suur muutus: oleme katkestanud plaanilise ambulatoorse-statsionaarse töö. See on eelkõige selleks, et minimaliseerida inimeste vahelisi kontakte ja vältida viiruse levikut nii palju kui võimalik.“