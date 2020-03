Avatud on tasuta üle-eestiline hambaravi nõuandeliin 

Koroonaviiruse leviku piiramiseks on plaaniline ravi peatatud paljudes hambakliinikutes üle Eesti - avatud on üksikud kliinikud, kus pakutakse vältimatut esmaabi. Suurema osa inimeste hambamured küll esmaabi ei vaja, kuid põhjustavad siiski ebamugavust või vaevusi. Seega vajavad inimesed kiiret nõu, kuidas end ise aidata ja professionaalset konsultatsiooni hindamaks, kas esmaabi on vajalik.

„Nõudlus nõuandeliini järele on selge, seda kinnitab ainuüksi meie kliinikute poole pöörduvate patsientide suur arv. Meie eesmärk on, et raskes situatsioonis ei jääks ükski patsient ilma vajaliku nõu ja infota, sõltumata sellest, kas ta saab oma tavapärase arstiga ühendust või mitte,“ selgitas Unimed Ülemiste kliiniku ravijuht ja hambaarst dr Ehtel Sepp nõuandeliini vajalikkust.

Tegemist on telefonikonsultatsiooniga, kus hambaarst selgitab välja patsiendi mure ja annab suuniseid olukorra leevendamiseks. Näiteks apteegist sobivate vahendite soovitamine või puhastusvõtete õpetamine, vajadusel põletiku vastu retsepti kirjutamine. See on ka oluline kanal, et teha kindlaks väga ohtlikud ja esmaabi vajavad seisundid. Nii on võimalik inimesed kiiremas korras mõnda avatud esmaabikliinikusse suunata.

Vältimatut ja esmaabi pakuvad (NB! Teenuseosutajate nimekiri võib muutuda, seoses kaitsevahendite kättesaadavusega):