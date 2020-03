Keha KUIDAS VÄLTIDA KOROONAVIIRUSE KATASTROOFI? Arst annab ülevaate, kes jäävad haigeks ja kes surevad Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 11:26 Jaga: M

Perearst Piret Rospu on kirjutanud varem oma blogis, et koroonaviiruse kohta on nii palju küsimusi ja nii vähe vastuseid. Nüüd on mõnedele küsimustele tulnud vähemalt esialgsed vastused. “Näib, et meie parim võimalus katastroofi vältimiseks on ikkagi kodus püsimine ja sotsiaalne distantseerumine, et haigestumiste kurv madalana hoida ja haiglaid, eriti intensiivraviosakondi mitte üle koormata,” kirjutab ta seekordses postituses.