APTEEKER MURETSEB: on inimesi, kes ei pea olukorda tõsiseks ja isegi naeravad selle üle 

Kahjuks ei taju paljud inimesed isegi eriolukorras, miks see on kehtestatud ja et koroonaviirus on tõesti ohtlik. „Apteekrina on eriolukorras kõige raskem näha seda, kuidas inimesed, kellel ei ole otsest vajadust kodust väljas käia, ei taha kodus püsida,” tõdeb Apotheka apteeker Merika-Ethel Triik.

Üleeile palusid Põhja-Eesti regionaalhaigla arstid tungivalt – hea Eesti rahvas, püsige kodus. Viimane aeg on hoida ära halvim, hoiatasid kriisimeeskond ja kliinikute juhid. Olukorras, kus Euroopa riikidest tulevad iga päev hirmuäratavad arvud COVID-19 ohvrite kohta ja Eestiski kasvab nii nakatunute kui raskelt haigete arv, on meil ikka näha uskumatut muretust ja eriolukorra soovituste eiramist.

Ehkki rahvast käib apteegis praegu tunduvalt vähem kui enne, liigub Triigi sõnul suur osa inimesi ikkagi ringi tavapärasel viisil. “On inimesi, kes ei pea olukorda tõsiseks, nad isegi naeravad selle üle,” imestab apteeker, kes töötab Viru keskuse Apothekas.