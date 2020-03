KOROONAVIIRUS VARITSEB KÕIKI. Arst: väga raske haiguskulg on tabanud ka nooremaid inimesi 

Pikk ja raske koroonahaigus, mis võib tähendada mitut nädalat hingamisaparaadi all, ohustab eakamaid ja kroonilisi haigeid, kuid mitte ainult neid. “Praeguseks on teada, et väga raske haiguskulg on tabanud ka nooremaid eagruppe, kellel pole kaasuvaid haigusi, “ kinnitab Ida-Tallinna Keskhaigla sisehaiguste keskuse juhataja Alice Lill.

Neid, kellel koroonaviirus põhjustab ränga kahepoolse viirusliku kopsupõletiku, lohutab vähe teadmine, et enamikul ehk 80% inimestest kulgeb haigus kergelt ja haiglaravi pole vaja. “Tavaliselt on negatiivne pööre haiguse kulus umbes 7.–8. haiguspäeval,” ütleb dr Lill. Tekivad palavik, õhupuudus, hingamisraskus, hingeldus, köha, südamekloppimine. Siis tuleb kutsuda kiirabi või pöörduda erakorralise meditsiini osakonda.