Uudised Sotsiaalkomisjoni esimees: Kuressaare haiglasse otsitakse vabatahtlikke, ka neid arste, kes enam ei tööta Marvel Riik , täna, 15:40

Tõnis Mölder. Foto: Hendrik Osula / Ekspress Meedia

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder ütles, et lähipäevil peaks lahendatud saama isikukaitsevahendite puudus tervishoius. Seejärel saavad akuutseks mured personaliga. „Vaade on selline, et võimalusel aitavad haiglad neid, kes on kõige suuremas kriisikoldes,“ rääkis Mölder.