Et mälu püsiks heas vormis, tuleb seda turgutada ja treenida 

Ööune arvelt ei tohiks mingil juhul aega näpistada. Ka enne olulist teadmistekontrolli ei tohiks öö läbi üleval istuda, et viimase hetkeni tuupida – tihtilugu võib just väsimus olla eksami ebaõnnestumise põhjus, kirjutab Psychology Today. Arukam on end korralikult välja magada, et eksamile või olulisele töökohtumisele minna värske pea, puhanu ja energilisena. Piisavad unetunnid vähendavad stressi ja aitavad paremini esineda.