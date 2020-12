LUGEJATE LEMMIK 2020! Saatuslik nakatumine trepikojas: jäin naabrinaisega pikalt rääkima, nüüd köhin koledasti ja mul on palavik

Kadri on kodukontoris töötanud ja inimestest eemale hoidnud juba kolm nädalat, kuid koroonahaigus tabas teda ikkagi. Kahjuks on ta elav tõestus, et koroonaviirusega nakatumiseks ei peagi kodunt kaugele minema. „Naabrinaisega läks pikemaks jutustamiseks,“ räägib Kadri. Hiljem selgus, et tollel oli COVID-19.

„Köhin koledasti ja mul on palavik, kuid olen siiski elus ja ei vaja haiglaravi,” räägib Kadri üsna rahulikult. „Minu olukord ei ole väga hull.“ Tartu Ülikooli teadlane Reet Mändar kirjutas hiljuti, et praegu on koroonaviiruse levik juba nii laialdane, et nüüd peab iga inimest vaatama kui võimalikku nakkusekandjat. See teadmine oleks aidanud paar nädalat tagasi ehk ka Kadrit, kes jäi naabrinaisega liiga pikalt suhtlema.