VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: rahvas hakkab piirangutest väsima 

Talving seletas lahti uued kaubanduskeskustele määratud piirangud. Kõik kauplused peavad pakkuma käte desinfitseerimise võimalust ja samuti on määratud piirang sellele, kui palju tohib kliente korraga poes olla. Lisaks nendele piirangutele kehtib kauplustes ka üldine 2+2 avaliku liikumise piirang. Uued reeglid kehtivad eranditult kõikidele kauplustele. „Kauplused peavad vaatama, et ka ukse taga ootavad inimesed täidaks 2+2 reegleid,“ lisas ta.

Talving kiitis kauplusi senise tubli töö eest. Ta märkis, et paljudes poodides on kassade juures maha tõmmatud jooned, et kliendid hoiaksid 2meetrist vahemaad.

„Meis kõigis kasvab tüdimus ja rahulolematus nende meetmetega. Oluline on mõista, et meie kõigi käitumine täna mõjutab viiruse levikut. On oluline, et me kõik hoiaksime vajalikku vahemaad ja peaksime aprilli vastu. Nii saame päris soojade ilmade ajal minna välja,“ ütles ta lõpetuseks.

PPA: kaupmehed on nutikad

„Inimesed saavad piirangutest aru. Küll aga näitas möödunud nädalavahetus, et ilusate ilmadega lähevad inimesed sageli RMK matkaradadele,“ sõnas Jaani. Ta lisas, et kuigi inimesed hoiavad ilusti 2meetrist vahemaad, siis ka matkarajal on võimalik käsipuude pinnalt või mujalt saada nakkus külge. „Tegime selgitustööd palju. Linnades liigub vähem inimesi, maal rohkem. On mõistetav, et kena ilmaga on keeruline kodus olla. Üleskutse püsida kodus on ainuõige. Palume sellest kinni pidada,“ rääkis Jaani.

Jaani teatas, et möödunud nädalavahetuse käis politsei ka kontrollimas seda, kas kauplused peavad uuest piirangutest kinni. Tema sõnul on kauplejad olnud tublid. „On välja mõeldud väga huvitavaid lahendusi, nagu piiratud ostukorvid. Kaupmehed on väga nutikad ja nende pingutust on igal sammul näha,“ kiitis ta.

Inimesed hakkavad piirangutest väsima